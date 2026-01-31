SP 27 Benevento–Apice–Bonito l’appello dei cittadini | Una strada strategica che chiede sicurezza

I cittadini della zona tra Benevento, Apice e Bonito si mobilitano per chiedere lavori di messa in sicurezza sulla strada S.P. 27. In una lettera inviata alle autorità, sottolineano come quella arteria sia fondamentale eppure spesso trascurata. Non cercano polemiche, ma vogliono solo che si intervenga presto per rendere più sicuro il percorso, usato quotidianamente da molte persone. La richiesta è chiara: prioritizzare gli interventi per evitare incidenti e migliorare la viabilità. La questione resta aperta, mentre i residenti

Non vuole essere una polemica, né tantomeno un attacco verso chi amministra o verso gli enti che quotidianamente si occupano della gestione della cosa pubblica. Quella che segue è una denuncia civile, sentita, e purtroppo condivisa da migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono la Strada Provinciale 27 Benevento–Apice fino a Bonito, al confine con la provincia di Avellino. La S.P. 27 rappresenta una arteria fondamentale di collegamento per il nostro territorio: è percorsa quotidianamente da cittadini, lavoratori, studenti, mezzi pesanti e, nell'ultimo periodo, anche da numerosi camion impegnati nei lavori dell'Alta Velocità ferroviaria.

