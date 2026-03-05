Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti | due arresti dei Carabinieri tra Benevento e Apice

Due uomini di 17 e 24 anni sono stati fermati dai Carabinieri tra Benevento e Apice con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante le operazioni sono stati sequestrati vari quantitativi di hashish, marijuana e cocaina. Le forze dell’ordine hanno portato a termine i controlli nel corso di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

I Carabinieri arrestano un 17enne e un 24enne tra Benevento e Apice per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati hashish, marijuana, cocaina e oltre 1.800 euro in contanti.. Nella mattinata odierna, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia competente, coadiuvati da un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Sarno, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 17enne e un 24enne, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione, condotta tra i territori di Benevento e Apice, è scaturita al termine di una complessa attività investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

