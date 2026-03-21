Le quartine di Nostradamus, scritte nel XVI secolo, tornano a essere al centro di discussioni recenti. Le sue previsioni sulla guerra di sette mesi, una celebrità colpita da un fulmine, uno sciame di api mortali e la Svizzera sanguinante vengono analizzate da esperti e appassionati. Le interpretazioni delle sue scritture alimentano il dibattito tra chi le considera profezie e chi le vede come semplici enigmi storici.

Tornano a far discutere in questi giorni le criptiche quartine del profeta del XVI secolo, Nostradamus. In particolare quelle che predicono “una guerra di sette mesi, una celebrità colpita da un fulmine, uno sciame di api mortali e la Svizzera intrisa di sangue”. L’oracolo del XVI secolo ha previsto numerosi eventi agghiaccianti che si sarebbero poi verificati. Nostradamus ha scritto tutte le sue predizioni in misteriose quartine, che contenevano il destino di monti eventi mondiali. Molte di queste sono presenti nel suo classico del 1555 “Le Profezie”, che contiene ben 942 quartine, secondo il Times of India. La quartina specifica sulla guerra recita: “Sette mesi di grande guerra, gente morta per il male Rouen, il re Evreux non fallirà”, riporta il Mirror. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Guerra di sette mesi, una celebrità colpita da un fulmine, uno sciame di api mortali e la Svizzera bagnata di sangue”: dibattito sulle previsioni di Nostradamus

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