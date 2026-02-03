Una donna brasiliana si è precipitata nel giardino per salvare il suo cane, circondato da uno sciame di api. Juliana Litran ha sentito il pianto e gli abbaì del cucciolo e senza esitazione si è lanciata tra gli insetti, rischiando di essere punti per salvare il suo animale. Il video dell’episodio è diventato virale sui social.

In Brasile una donna si è lanciata in mezzo a uno sciame di api per salvare la sua cagnolina. La signora, Juliana Litran, ha sentito Maria, il suo cucciolo, abbaiare e piangere in giardino. L’animale era ricoperto di api africanizzate che lo stavano pungendo. Gli insetti si sono accaniti contro il cane che ha urtato un alveare non lontano da casa. La signora ha assistito alla scena e, avvolta in una coperta, si è lanciata contro le api per mettere in salvo la cagnolina. Lo sciame si è immediatamente accanito su Juliana, che è riuscita a telefonare al marito Salomao che in quel momento si trovava al lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uno sciame di api aggredisce il cane in giardino: una donna si lancia in mezzo agli insetti per salvare la sua cucciola. Il video è virale

Approfondimenti su Brasil Api

La consigliera Michela Calzà del Partito Democratico ha presentato un disegno di legge per proteggere api e insetti impollinatori.

La Fondazione Carisap ha avviato il bando + Api, dedicato alla creazione di aree verdi e oasi fiorite per sostenere gli insetti impollinatori.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Brasil Api

Argomenti discussi: Avvolta in una coperta, si getta nello sciame di api pur di salvare il suo cane Maria; SCUOLA INVASA DA SCIAME DI API SINDACO DISPONE LA CHIUSURA; Date l’Oscar a Jonny Greenwood; Dentro Moltbook, che cosa nasconde il social delle intelligenze artificiali e perché mostra tutte le nostre fragilità?.

Uno sciame d’api ferisce decine di persone, 3 sono gravi: perché hanno attaccato gli umaniDomenica 6 luglio uno sciame d’api ha attaccato i passanti nel centro di Aurillac, in Francia, ferendo almeno 24 persone. Le api provenivano da un alveare installato da anni su un hotel e ... fanpage.it

Avvolta in una coperta, si getta nello sciame di api pur di salvare il suo cane MariaSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it

Sciame sismico sui Nebrodi: 6 scosse di terremoto in 4 ore nella notte tra Militello Rosmarino e San Fratello. La più alta di magnitudo 3.6 https://gazzettadelsud.it/p=2159838 - facebook.com facebook