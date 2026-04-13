Il 25 aprile apertura straordinaria del casale di Balsignano

Il 25 aprile sarà aperto al pubblico il casale di Balsignano, un sito che conserva testimonianze dell’architettura medievale in Puglia. Tra le sue strutture si trovano edifici sacri, elementi difensivi e cicli pittorici di rilievo. La visita rappresenta un’occasione per esplorare un patrimonio storico e artistico che si mantiene intatto nel tempo.

Balsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. L'uliveto secolare immerso nella quiete della campagna pugliese unito al ricco palinsesto architettonico del complesso monumentale rende l'esperienza di.🔗 Leggi su Baritoday.it Alla scoperta del casale di Balsignano - ModugnoBalsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. Visite al casale di BalsignanoBalsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici.