Università Cattolica sabato 11 aprile l’open day a Piacenza

Sabato 11 aprile il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza un open day. L’evento è dedicato a studenti e familiari interessati a conoscere i corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali offerti dall’ateneo. Durante la giornata saranno presentati i programmi di studio e le possibilità di inserimento professionale legate ai diversi percorsi.

Sabato 11 aprile il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore aprirà le sue porte a tutti coloro che sono interessati ai corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali, offrendo un quadro aggiornato dei percorsi formativi e delle prospettive future. Attraverso incontri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Carta d'identità a Roma: open day sabato 11 e domenica 12 aprileSabato 11 e domenica 12 aprile tornano gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Sabato 11 aprile la cerimonia finale del XVIII Premio “Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards”CATTOLICA – Sabato 11 aprile, alle ore 20, presso il Teatro della Regina di Cattolica (Rimini), si terrà la cerimonia di premiazione del XVIII Premio... Temi più discussi: Guerra o pace, alla Cattolica incontro con Giulio Tremonti; L’Università Cattolica si conferma tra le prime cento università; Guerra o pace, in Cattolica lectio magistralis di Giulio Tremonti per Mario Arcelli; Mercoledì 20 maggio 2026 | Madre Myriam commenta il Vangelo del giorno. Open Day in Cattolica, l’11 aprile porte aperte agli studentiSabato 11 aprile il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore aprirà le sue porte a tutti coloro che sono interessati ai corsi di ... piacenzasera.it Sabato 11 aprile la cerimonia finale del XVIII Premio Città di Cattolica – Pegasus Literary AwardsSabato 11 aprile, alle ore 20, presso il Teatro della Regina di Cattolica (Rimini), si terrà la cerimonia di premiazione del XVIII Premio Letterario ... lopinionista.it L'Università Cattolica apre le porte ai futuri studenti - facebook.com facebook ... Vittorio Emanuele Parsi, Professore Ordinario di Relazione Internazionali all’Università Cattolica, e Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anima. La discussione sarà moderata da Elisa Piazza di Class CNBC x.com