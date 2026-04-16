Aperto lo svincolo di Baucina più rapido il collegamento con Agrigento

È stato ufficialmente aperto lo svincolo di Baucina in modo definitivo. Le rampe per l’ingresso e l’uscita sono operative in entrambe le direzioni, verso Agrigento e Palermo. L’intervento permette un collegamento più rapido tra l’area e le principali città vicine. La nuova configurazione dello svincolo è accessibile senza restrizioni e pronta all’uso da parte degli automobilisti.

Anas ha comunicato l'apertura dello svincolo di Baucina nella sua configurazione definitiva. Sono ora attive le rampe sia in entrata che in uscita in direzione Agrigento e Palermo.Lo svincolo a livelli sfalsati si trova alla chilometrica di progetto 6,850, corrispondente alla chilometrica 231,327.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Immigrazione, Ciriani: «Finalmente ordine di rimpatrio europeo più snello, più rapido e più severo»Per molti mesi, se non per anni, si parlerà ancora, probabilmente, del caso veramente speciale ed emblematico della cosiddetta «famiglia del bosco». Il collegamento tra M1 e treni. Aperto il sottopasso pedonale: "Prende forma la nuova Sesto"Prende forma la stazione a ponte di Sesto, una delle opere fondamentali del nuovo hub di piazza 1° maggio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lavori in autostrada e in tangenziale, ecco la mappa dei cantieri; Traffico in tilt sulla statale 640, senso unico alternato e code di un’ora; Lavori allo svincolo di Brancaccio, parte la scarifica dell'asfalto sulla bretella laterale CLICCA PER IL VIDEO; Valle Brembana, dopo lo smottamento, riaperto a fasce orarie lo svincolo per Sedrina e la valle Brembilla. Sirmione e Pozzolengo, lo svincolo di Rovizza verrà aperto per l’estateLa conclusione dei lavori e l’apertura completa dello svincolo sono previste nei mesi estivi, ad eccezione della posa del tappetino di usura, che verrà eseguita in orario notturno durante i mesi autun ... primabrescia.it Palermo, aperto lo svincolo autostradale Brancaccio-Forum Porta Sud«Siamo al governo da circa tre anni, per cui trentotto anni di ritardi non mi appartengono. Siamo qui per testimoniare che alla fine, se si riesce a fare qualcosa, non è merito del sottoscritto, ma ... rainews.it GIC 2026 ha ufficialmente aperto i battenti! Siamo pronti ad accogliervi a Piacenza per tre giorni dedicati all'innovazione nel mondo del calcestruzzo. Venite a scoprire le nostre soluzioni di punta: Noleggio Impianti: La flessibilità di cui il tuo cantiere ha biso facebook #PLTerredargine #PLinforma Oggi giovedì #16Aprile dalle 10 alle 11 è aperto l' UFFICIO INFORMATORI c/o il Comando PL di Carpi in Via 3 Febbraio 2 Un operatore risponde alle richieste di informazioni sui cambi di residenza anche telefonicamente x.com