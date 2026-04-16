Aperto lo svincolo di Baucina più rapido il collegamento con Agrigento

Da agrigentonotizie.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ufficialmente aperto lo svincolo di Baucina in modo definitivo. Le rampe per l’ingresso e l’uscita sono operative in entrambe le direzioni, verso Agrigento e Palermo. L’intervento permette un collegamento più rapido tra l’area e le principali città vicine. La nuova configurazione dello svincolo è accessibile senza restrizioni e pronta all’uso da parte degli automobilisti.

Anas ha comunicato l'apertura dello svincolo di Baucina nella sua configurazione definitiva. Sono ora attive le rampe sia in entrata che in uscita in direzione Agrigento e Palermo.Lo svincolo a livelli sfalsati si trova alla chilometrica di progetto 6,850, corrispondente alla chilometrica 231,327.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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