Il collegamento tra M1 e treni Aperto il sottopasso pedonale | Prende forma la nuova Sesto

L'apertura del sottopasso pedonale ha migliorato il collegamento tra la linea M1 e i treni nella stazione di Sesto. La costruzione, completata dopo mesi di lavori, facilita l'accesso ai treni e alleggerisce il traffico pedonale nella zona. Ora, i passeggeri possono attraversare in sicurezza e in modo più rapido, rendendo più efficiente il trasferimento tra metropolitana e ferrovia. La nuova struttura rappresenta un passo avanti per il trasporto locale e regionale.

© Ilgiorno.it - Il collegamento tra M1 e treni. Aperto il sottopasso pedonale: "Prende forma la nuova Sesto"

Prende forma la stazione a ponte di Sesto, una delle opere fondamentali del nuovo hub di piazza 1° maggio. È entrato in funzione ieri, il nuovo sottopasso pedonale che collega la stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni con la fermata della metropolitana M1 Sesto 1? Maggio Fs. Il passaggio permette ora di spostarsi direttamente tra treni e metropolitana, evitando di uscire all’esterno e rendendo più semplice e rapido l’interscambio tra i due sistemi di trasporto. L’apertura del passaggio fa seguito a un altro importante step raggiunto nei giorni scorsi nel vicino cantiere per la costruzione del parcheggio pubblico interrato a servizio della Città della Salute, con il completamento degli scavi e l’avvio delle prime attività di costruzione della struttura del parcheggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Firenze: arriva collegamento pedonale tra via De Sanctis e piazza NannottiA Firenze è stato approvato il progetto per un nuovo collegamento pedonale tra via De Sanctis e piazza Nannotti. La nuova Metro C prende forma. C'è allerta meteo. ASCOLTA il podcast di oggi 19 febbraioLa costruzione della nuova Metro C a Roma subisce un rallentamento a causa delle recenti allerte meteo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il collegamento tra M1 e treni. Aperto il sottopasso pedonale: Prende forma la nuova Sesto; Macrofagi nelle malattie reumatiche: non solo M1 e M2 .::. PHARMAS; Sesto San Giovanni, aperto il sottopasso tra stazione ferroviaria e M1; Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnico. Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnicoPartite le attività preliminari per realizzare le tre nuove fermate della rossa. Quanto alla Lilla, ci sono scadenze da rispettare prima di poter usare i fondi. M4, braccio di ferro tra il Comune e le ... msn.com Aperto il cantiere per il nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare: un collegamento tra centro e spiagge atteso da tempo - facebook.com facebook