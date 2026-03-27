Immigrazione Ciriani | Finalmente ordine di rimpatrio europeo più snello più rapido e più severo

L'Europarlamento ha approvato la fase negoziale con il Consiglio dell'Unione Europea per un nuovo quadro giuridico sul rimpatrio di cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Unione. L'eurodeputato di Fratelli d’Italia ha commentato che si tratta di un sistema più snello, rapido e severo per i rimpatri. La decisione riguarda le modalità di gestione dei rimpatri e si inserisce nel processo di revisione delle normative europee in materia.

Per molti mesi, se non per anni, si parlerà ancora, probabilmente, del caso veramente speciale ed emblematico della cosiddetta «famiglia del bosco». La Verità è stata in prima linea sulla faccenda, con molti articoli di Francesco Borgonovo, ma anche attraverso interviste ad autorità varie, tra cui la Garante dell’Infanzia Marina Terragni e lo psicologo Tonino Cantelmi. Due giorni fa, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono stati ricevuti, con grande amabilità, dal presidente del Senato Ignazio La Russa, e la mamma dei tre bambini, dipinta come una mezza strega dalla stampa progressista, ha potuto leggere una accorata lettera. Di cui l’acme è stato il punto in cui la donna, di origini australiane, confessa di aver scelto assieme al marito un «bosco» della penisola perché l’Italia, ai loro occhi, incarna (o incarnava. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Immigrazione, Ciriani: «Finalmente ordine di rimpatrio europeo più snello, più rapido e più severo» Articoli correlati Leggi anche: Processo per l'omicidio del brigadiere Legrottaglie: verso un dibattimento "più snello" Leggi anche: Forlì più cauto. E più solido. Porta finalmente inviolata Immigrazione: Ciriani (FdI), “Finalmente ordine di rimpatrio europeo più snello, rapido e severo”