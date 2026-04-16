Aperto lo svincolo di Baucina collegamenti più rapidi in tre comuni

È stato inaugurato lo svincolo di Baucina sulla strada Palermo-Agrigento, che permette di accedere e uscire più facilmente da tre comuni della zona. La rampa in entrata e quella in uscita sono state aperte al traffico, offrendo così una connessione più rapida tra le località interessate. La modifica interesserà i flussi di veicoli lungo questa arteria stradale, migliorando i collegamenti tra le aree coinvolte.

Aperto al transito lo svincolo di Baucina, sia la rampa in entrata che in uscita lungo la Palermo-Agrigento. A darne notizia e l'Anas. Il via libera permetterà di raggiungere agevolmente oltre allo stesso comune di Baucina, anche quelli di Ventimiglia e Ciminna.L'intervento è stato eseguito.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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