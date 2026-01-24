Trenord è pronta Collegamenti rapidi verso la Valtellina e l’aeroporto

Trenord, partner ufficiale di Milano Cortina 2026, ha annunciato un incremento dei collegamenti ferroviari verso la Valtellina e l’aeroporto, migliorando così la mobilità regionale. L’azienda ferroviaria lombarda si impegna a offrire servizi più efficienti e sostenibili, facilitando gli spostamenti di pendolari e turisti in vista dell’importante evento. Questa strategia mira a potenziare la rete e garantire un trasporto affidabile e rispettoso dell’ambiente.

In qualità di Regional Transport Sponsor di Milano Cortina 2026, Trenord l'azienda ferroviaria lombarda ha ufficializzato un potenziamento massiccio del servizio per garantire una mobilità efficiente e sostenibile. Per far fronte agli spostamenti dei turisti saranno garantite 120 corse aggiuntive ogni giorno, portando il totale dei treni quotidiani in circolazione sulla rete lombarda a quota 2.500. La vera rivoluzione riguarda la direttrice Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, destinata a trasformarsi nella "metropolitana delle Olimpiadi". Per collegare il Villaggio Olimpico e i campi di gara valtellinesi, il servizio sarà operativo quasi ininterrottamente: dalle 4.

