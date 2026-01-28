Cortona bando aperto per il logo dei 300 anni dell’Accademia Etrusca

La città di Cortona si prepara a festeggiare i 300 anni dell’Accademia Etrusca. L’istituzione ha aperto un bando pubblico per scegliere il logo ufficiale che accompagnerà tutte le iniziative del 2027. Chi vuole partecipare ha tempo fino a fine mese per inviare le proprie proposte. La scelta del simbolo rappresenterà un punto di riferimento per l’intera comunità e per chi seguirà le celebrazioni.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – In vista della celebrazioni per il terzo Centenario del 2027, l'Accademia Etrusca di Cortona, promuove una «open call» finalizzata alla selezione del logo ufficiale che accompagnerà le iniziative, le attività e la comunicazione dell'anno celebrativo. La call è aperta a grafici, illustratori, designer, artisti e creativi, senza limiti di età o di formazione. Ai partecipanti è richiesto di ideare un logo originale che sappia interpretare in chiave contemporanea la storia, i valori e l'identità dell'Accademia Etrusca di Cortona, istituzione culturale fondata nel 1727.

