Anziani morti in ambulanza la testimone che ha dato il via alle indagini | Spada spegneva le luci per non farsi vedere
Durante un interrogatorio svolto mercoledì 15 aprile, un testimone ha riferito che l’indagato avrebbe spento le luci dell’ambulanza per non farsi notare. La vicenda riguarda il decesso di alcuni anziani avvenuto all’interno del mezzo di soccorso. L’indagato ha ripetutamente dichiarato di essere innocente durante l’interrogatorio, mentre le indagini sono ancora in corso.
Nell'interrogatorio di mercoledì 15 aprile l'indagato si è ripetutamente dichiarato non colpevole, ma le testimonianze rilasciate da alcuni suoi ex colleghi confermerebbero quanto contestato a Luca Spada dagli investigatori, ovvero l'omicidio aggravato di 6 anziani A pochi giorni dall'arresto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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