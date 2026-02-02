Mancherà l' acqua da piazza Duca degli Abruzzi al confine con Montesilvano

Questa mattina, l’Aca ha annunciato che l’acqua verrà sospesa in tutta un’area di Pescara, dalla piazza Duca degli Abruzzi fino al confine con Montesilvano. L’interruzione durerà tutto giovedì 5 febbraio, lasciando senza acqua diverse abitazioni e attività della zona. La causa non è ancora stata comunicata, ma i residenti si preparano a passare una giornata senza acqua corrente.

Niente acqua in un'ampia zona di Pescara nella giornata di giovedì 5 febbraio.Ad annunciare l'interruzione dell'erogazione idrica è l'Aca. I rubinetti resteranno a secco per la sostituzione di componenti idraulici nel serbatoio colle Marino. L'acqua mancherà giovedì 5 febbraio dalle ore 8:30 fino alle ore 18:30, salvo complicazioni. Le zone e le vie interessate sono: da piazza duca degli Abruzzi fino al confine con Montesilvano e tutte le aree limitrofe.

