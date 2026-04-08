Tumore ovarico | i segnali d’allarme e la sfida per salvare le donne

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coalizione di esperti e associazioni ha avviato una campagna nazionale chiamata

Una coalizione di esperti e associazioni lancia Insieme di Insiemi, una campagna nazionale per contrastare il tumore ovarico che colpisce 15 donne ogni giorno in Italia. L’iniziativa mira a migliorare l’informazione, l’advocacy e l’equità dei percorsi di cura attraverso la mobilitazione pubblica. Il oncologico ginecologico italiano vede circa 5400 nuovi casi all’anno. Questa patologia è classificata tra le neoplasie più letali, con un tasso di sopravvivenza a cinque anni che si attesta al 43%. L’operazione nasce dalla sinergia tra i gruppi clinici MITO e MANGO, supportati dalle realtà associative ACTO Italia, LOTO, aBRCAcadabra, ALTo e Mai più sole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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