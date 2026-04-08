Una coalizione di esperti e associazioni ha avviato una campagna nazionale chiamata

Una coalizione di esperti e associazioni lancia Insieme di Insiemi, una campagna nazionale per contrastare il tumore ovarico che colpisce 15 donne ogni giorno in Italia. L’iniziativa mira a migliorare l’informazione, l’advocacy e l’equità dei percorsi di cura attraverso la mobilitazione pubblica. Il oncologico ginecologico italiano vede circa 5400 nuovi casi all’anno. Questa patologia è classificata tra le neoplasie più letali, con un tasso di sopravvivenza a cinque anni che si attesta al 43%. L’operazione nasce dalla sinergia tra i gruppi clinici MITO e MANGO, supportati dalle realtà associative ACTO Italia, LOTO, aBRCAcadabra, ALTo e Mai più sole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore ovarico: i segnali d’allarme e la sfida per salvare le donne

Leggi anche: Salute 4.0, un naso elettronico potenziato “annusa” i segnali precoci di tumore ovarico

Meningite fulminante: i segnali d’allarme per salvare una vitaLa rapidità diagnostica è l’unico strumento per contrastare la meningite fulminante, un’infiammazione delle membrane che proteggono il midollo...

Temi più discussi: Tumore ovarico: scoperto meccanismo molecolare che arma le cellule contro la chemioterapia; Tumore ovarico, individuato meccanismo di resistenza alla chemioterapia. Lo studio; Tumore dell’ovaio, scoperto meccanismo che lo riaccende e rende il cancro resistente alle cure; Colpisce uno su quattro senza dare segnali: la lipoproteina(a) nel mirino della ricerca internazionale.

Tumore ovaio, in Italia 15 nuovi casi al giorno: cause e nuove cure, la sopravvivenza a cinque anni è del 43%In Italia, ogni giorno, 15 donne ricevono una diagnosi di tumore dell'ovaio. Un carcinoma che resta tra i più aggressivi in ambito ginecologico, con una sopravvivenza a cinque anni ... ilmessaggero.it

Tumore dell'ovaio, ogni giorno 15 diagnosi: una campagna per informare e sensibilizzareIl carcinoma ovarico è considerato ancora oggi uno dei big killers tra le neoplasie ginecologiche, con una sopravvivenza a 5 anni del 43% ... ilsole24ore.com

Una diagnosi di tumore ovarico ha cambiato la vita di Bianca Balti, ma non ha fermato la sua forza. Da questa esperienza nasce la fondazione "Mind Your Cancer", un progetto che offre supporto psicologico a pazienti oncologici e caregiver. Un modo per restit - facebook.com facebook

A Roma il corso avanzato sul trattamento integrato del tumore ovarico: due giornate di formazione al Gemelli x.com