In un carcere di Napoli, un allenatore di calcio ha incontrato i detenuti durante un evento chiamato

Antonio Conte, all’incontro Pensieri di libertà organizzato dal dipartimento di giurisprudenza dell’Università Luigi Vanvitelli, ha parlato ai detenuti di Poggioreale, trasformando un evento istituzionale in confronto autentico sulla responsabilità personale, gli errori e la capacità di ricominciare. Le parole di Conte: quando lo sport diventa dialogo vero. L’allenatore del Napoli ha scelto di non portare la retorica dello sportivo di successo, ma il racconto concreto di un percorso fatto di cadute e risalite. Ha attinto alla propria storia personale: da ragazzo cresciuto in periferia, dove la strada era una tentazione concreta per molti coetanei.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte incontra i detenuti di Poggioreale: il messaggio oltre lo sport

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