È morto così… Antonella Clerici furiosa | È pura disumanità

La morte di Davide Borgione, 19 anni, avvenuta nella notte di sabato dopo una caduta con una bicicletta elettrica, è stata ricordata oggi, 28 gennaio 2026, durante la trasmissione È sempre mezzogiorno su Rai Uno. In studio, Antonella Clerici ha interrotto il normale svolgimento del programma per richiamare l’attenzione sulla vicenda e sulle circostanze del mancato soccorso. La conduttrice, mentre si trovava in cucina con Natalia Cattelani, ha spiegato di non riuscire a distaccarsi da quanto accaduto al giovane e di ritenere che il tempo trascorso prima dei soccorsi sia stato un elemento decisivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Il 5 gennaio 2026, su Rai Uno, torna “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici.

Antonella Clerici non riesce a credere a quello che è successo a Davide. E' caduto con la bicicletta, nessuno si è fermato ad aiutarlo ed è stato anche derubato mentre era in agonia sull'asfalto... facebook

