La Commissione Antimafia ha avviato un’indagine approfondita sui partiti politici nazionali, dopo aver ricevuto segnalazioni di possibili infiltrazioni criminali. L’obiettivo è verificare eventuali legami tra organizzazioni criminali e formazioni politiche, in seguito ai recenti casi di cronaca pubblicamente noti. L’indagine si concentra sull’analisi di documenti e testimonianze, senza ancora formulare ipotesi di reato o coinvolgimenti specifici.

La Commissione Antimafia ha avviato un’indagine approfondita per accertare la presenza di infiltrazioni criminali all’interno delle formazioni politiche nazionali. L’iniziativa nasce su impulso della premier Meloni, che aveva richiesto un intervento alla presidente Colosimo a seguito di episodi controversi che hanno coinvolto il passato della premier stessa, come il caso del selfie scattato oltre sette anni fa con il pentito del clan senese Gioacchino Amico, e le vicende riguardanti l’ex sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Delmastro. L’imperativo etico di Colosimo tra responsabilità interna e coerenza politica. La gestione della commissione richiede un rigore che non ammette compromessi, secondo quanto ribadito dalla presidente Colosimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antimafia: indagine shock sui partiti dopo i casi di Meloni

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