Sanremo ospita l’Antico Vinaio, il famoso panificio fiorentino, che porta la sua schiacciata sul palco del gusto. La causa è la collaborazione tra il locale e il festival, scelta per valorizzare i prodotti tipici toscani. Durante la serata, i visitatori possono assaggiare le specialità della bottega, tra cui la tradizionale schiacciata con prosciutto e formaggio. La presenza dell’Antico Vinaio a Sanremo attira l’attenzione dei turisti e degli appassionati di cucina regionale. La scena gastronomica si prepara a sorprendere il pubblico con sapori autentici.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Firenze sempre più protagonista a Sanremo. E non solo perché a calcare il palcoscenico ci saranno due fiorentini doc come Carlo Conti nei panni di conduttore e direttore artistico, e Marco Masini in gara in coppia con Fedez. Se, dirigendovi verso l’ Ariston, vi capitasse di sentire lo stesso buon odore di schiacciata fumante che di solito si respira in riva all’Arno, sappiate che non dipende dalla fame, dalla nostalgia del capoluogo toscano e non state neppure sognando: è tutto vero. Ebbene sì, la schiacciata fiorentina più famosa d'Italia, dopo essere sbarcata in mezzo mondo, ora prende ‘casa’ anche nella città dei fiori, pronta per essere servita dal 23 febbraio al 1° marzo, nella cosiddetta ‘settimana santa’ della musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanremo, la schiacciata fiorentina sul palco del gusto con l’Antico Vinaio

