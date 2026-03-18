Anticipazioni Uomini e Donne Ciro Solimeno sceglie | annuncio e nuovi sospetti sul tronista

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 17 marzo 2026, Ciro Solimeno ha comunicato la sua scelta ai presenti, mentre sui social sono circolate nuove ipotesi e sospetti riguardo al suo percorso nel programma. La puntata ha attirato l’attenzione di fan e osservatori, che si sono concentrati sui dettagli del tronista e sui possibili sviluppi futuri.

La registrazione di Uomini e Donne del 17 marzo 2026 ha portato nuovi sviluppi nel percorso di Ciro Solimeno. Il tronista è sempre più vicino alla conclusione della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, tra confronti con le corteggiatrici e decisioni che stanno facendo discutere. In studio non sono mancati momenti significativi, destinati ad avere un impatto sulle prossime puntate. Alessio Pili Stella avvistato a cena con una discussa dama di U&D Uomini e Donne, registrazione 17 Marzo 2026: Ciro raggiunge Martina. Nel corso della registrazione, è stato mostrato un video in cui Ciro Solimeno ha raggiunto Martina Calabrò in camerino per chiarire alcune incomprensioni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Ciro Solimeno è il nuovo tronista

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