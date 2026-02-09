Questa mattina a Uomini e Donne il Trono Over ha preso il centro dell’attenzione. Mario Lenti si è trovato a dover affrontare un momento difficile, umiliato da due dame davanti a tutti. Gemma Galgani si è detta molto scossa, quasi distrutta, mentre Ciro ha mostrato di essere sospettoso su alcune dinamiche. La puntata si è concentrata sui sentimenti e le tensioni tra i protagonisti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un lungo blocco inerente il Trono Over, dove sono stati coinvolti Mario Lenti, Gemma Galgani, Isabella e Loreta. Successivamente, poi, si è passati al Trono Classico con Ciro Solimeno. Gemma Galgani in lacrime, Mario Lenti bersagliato da due dame a UeD. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco che ha visto come protagonista Mario Lenti. Maria De Filippi è partita da un post puntata inerente uno sfogo molto profondo di Gemma Galgani. La donna è scoppiata in lacrime dichiarandosi esausta per tutto quello che sta vivendo ultimamente nel programma. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Mario Lenti umiliato da due dame a UeD, Gemma distrutta, Ciro sospettoso

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 8 gennaio, si sono verificati diversi momenti significativi, tra cui discussioni tra Gianni, Tina e Mario Lenti, e un'emozionante reazione di Gemma Galgani.

Magda si è commossa fino alle lacrime durante la puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.

