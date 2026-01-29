Un Posto al Sole anticipazioni 30 gennaio | Rosa e Damiano ai ferri corti Alberto e Gianluca si riavvicinano

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Con Whoopi Goldberg guest star per festeggiare i trent'anni della serie, le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini proseguono di pari passo con la permanenza di Elonor Price in città. Nell' episodio di venerdì 30 gennaio assisteremo a un litigio molto importante tra Damiano e Rosa, il primo da quando la coppia è tornata insieme. Intanto, migliora il rapporto tra Alberto e Gianluca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

