Uccelli api e pipistrelli assunti come sentinelle in città | progetto da 860 mila euro

In diverse città italiane parte un progetto innovativo: api, pipistrelli e uccelli vengono usati come sentinelle per monitorare l’ambiente. Con un investimento di 860 mila euro, le api misurano la qualità dell’aria, i pipistrelli aiutano a combattere il degrado urbano e gli uccelli segnalano lo stato della biodiversità. Un modo nuovo per controllare e tutelare il territorio attraverso la natura stessa.

Api che misurano la qualità dell’ambiente, pipistrelli come alleati contro il degrado urbano, uccelli trasformati in indicatori della biodiversità. A Udine la natura entra ufficialmente in servizio. È questo l’obiettivo di BioBox, progetto europeo che punta a rafforzare la biodiversità urbana utilizzando alcune specie animali come vere e proprie “sentinelle” degli ecosistemi cittadini. BioBox è un progetto transfrontaliero Italia–Austria, finanziato dall’Unione europea con circa 860 mila euro, al quale partecipa Università degli studi di Udine insieme al Comune di Udine, al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento di San Vito al Tagliamento, all’Università di scienze applicate della Carinzia di Villaco (capofila) e all’azienda R3GIS.🔗 Leggi su Udinetoday.it

