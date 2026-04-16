In questo articolo vengono presentate informazioni sul modello Antares Grip 20, con dettagli sulla guida e sui test svolti su strada. Viene anche indicata la presenza di link di affiliazione, con eventuali commissioni ottenute senza costi aggiuntivi per chi legge. La pubblicazione mira a fornire dati pratici e oggettivi sul prodotto senza includere opinioni o interpretazioni personali.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il Grip 20 in azione: prestazioni su asfalto e bagnato. Analizzando l’aspetto visivo dell’Antares Grip 20, la struttura del battistrada rivela una configurazione pensata per la gestione delle superfici stradali. Il disegno presenta una serie di canali di drenaggio profondi, intervallati da lamelle distribuite sulla mescola. Questa geometria è tipica dei pneumatici che devono affrontare la gestione dell’acqua, poiché i canali hanno il compito di convogliare il liquido fuori dalla zona di contatto tra gomma e asfalto, riducendo il rischio di acquaplaning.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antares Grip 20: Guida all’acquisto e test su strada

Notizie correlate

Leggi anche: Hoka Mafate Speed 4 Lite: guida all’acquisto e test

Rimozione della cera, via Etnea riaperta dopo il Grip test: proseguono pulizia e lavaggio in via CarondaIl Grip test effettuato in via Etnea è stato superato e l'arteria è stata riaperta al transito oggi intorno alle ore 12.