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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. ProFly™ e Vibram Megagrip: la suola per ogni terreno. L’architettura tecnica della Hoka Mafate Speed 4 Lite si concentra sul bilanciamento tra ammortizzazione e trazione, affidando la gestione del contatto con il suolo a una combinazione specifica di componenti. Il cuore dell’intersuola è costituito dalla tecnologia ProFly™, progettata per offrire un supporto strutturato mantenendo un profilo leggero. Questa scelta costruttiva mira a gestire l’impatto durante il movimento, fornendo una base che supporti l’utente sia durante sessioni di running leggero che durante spostamenti su terreni più irregolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hoka Mafate Speed 4 Lite: guida all’acquisto e test

HOKA Mafate Speed 4 Lite “Truffle Salt”

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