Rimozione della cera via Etnea riaperta dopo il Grip test | proseguono pulizia e lavaggio in via Caronda

Dopo il test di Grip, via Etnea è stata riaperta al traffico intorno a mezzogiorno. Le operazioni di pulizia e lavaggio continuano in via Caronda, dove si erano svolti i lavori. La strada principale di Catania torna così percorribile per i veicoli e i pedoni.

Il Grip test effettuato in via Etnea è stato superato e l'arteria è stata riaperta al transito oggi intorno alle ore 12. La verifica è stata eseguita mediante un'autovettura della polizia locale con a bordo un agente e un tecnico della direzione ecologia, che ha effettuato diverse frenate a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sant'Agata, a Catania al via le operazioni di pulizia della cera: le vie con limiti di velocitàPiccole ruspe e cannelli già in azione in via Etnea. Le disposizioni dell'amministrazione comunale per garantire una viabilità sicura ... lasicilia.it

Sant’Agata, operai al lavoro per rimuovere montagne di rifiuti e ceraStrade piene di rifiuti e cera. L’amministrazione comunale invita cittadini e utenti della strada a prestare la massima attenzione. meridionews.it

Dopo le operazioni di verifica della sicurezza e la rimozione dei residui di segatura e cera, il transito cittadino è tornato regolare su uno degli assi principali facebook