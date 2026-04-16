Annandale omicidio e suicidio | l’ex vicegovernatore uccide la moglie

Una tragedia si è consumata ad Annandale, dove un ex vicegovernatore della Virginia ha sparato alla moglie e successivamente si è tolto la vita. L’incidente è avvenuto giovedì 16 aprile 2026, e le forze dell’ordine hanno trovato i corpi senza vita dei due all’interno della loro abitazione. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato a questa doppia tragedia familiare.

Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Annandale questo giovedì 16 aprile 2026, quando l’ex vicegovernatore della Virginia, Justin Fairfax, ha ucciso la moglie Dr. Cerina Fairfax prima di togliersi la vita. L’episodio violento si è consumato nell’abitazione della coppia, dove due figli adolescenti erano presenti al momento degli spari; il figlio è stato colui che ha dato l’allarme contattando immediatamente i soccorsi tramite il numero di emergenza. Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del delitto. Durante la conferenza stampa tenutasi nella giornata odierna, il capo della polizia della...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Annandale, omicidio e suicidio: l’ex vicegovernatore uccide la moglie Notizie correlate Bergamo, uccide la moglie e poi tenta il suicidio: la polizia sul postoA Bergamo questa mattina un uomo ha ucciso la moglie a coltellate nella loro casa, in via Pescarìa. Femminicidio-suicidio nel Vibonese, commercialista uccide la moglie e poi si toglie la vitaAGI - Un tragico femminicidio-suicidio ha scosso Mileto, in provincia di Vibo Valentia.