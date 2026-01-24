Un grave episodio di femminicidio-suicidio si è verificato a Mileto, nel Vibonese. Pasquale Calzone, commercialista di 60 anni, ha ucciso la moglie Maria Assunta Currò prima di togliersi la vita. I carabinieri hanno trovato i corpi in una scena di grande dolore, intervenendo a seguito di una segnalazione. La notizia ha suscitato preoccupazione e attenzione nel territorio.

AGI - Un tragico femminicidio-suicidio ha scosso Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Un commercialista di 60 anni, Pasquale Calzone, e la moglie, Maria Assunta Currò, sono stati ritrovati senza vita in un lago di sangue dai carabinieri, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del fratello del commercialista. La coppia era separata da mesi e la donna da qualche tempo era andata a vivere in Toscana con la sorella. Negli ultimi giorni era tornata in Calabria con l'intenzione di trasferirsi a Vibo Valentia. Il ritorno fatale per il trasloco. Nel pomeriggio, Maria Assunta era rientrata a Mileto, in via Giuseppe Di Vittorio, per raccogliere le ultime cose e completare il trasloco. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Femminicidio-suicidio nel Vibonese, commercialista uccide la moglie e poi si toglie la vita

Femminicidio - suicidio a Latisana vicino Udine, 80enne uccide la moglie in casa e poi si toglie la vitaA Latisana, vicino Udine, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie in casa e successivamente si è suicidato.

Uccide la moglie e si toglie la vita, femminicidio-suicidio a Latisana: “Colpita alla testa con un’accetta”A Latisana, in provincia di Udine, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 con un’accetta, per poi togliersi la vita nell’abitazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Uccide la moglie con la pistola e poi si suicida nel Vibonese: la coppia si stava separandoÈ una storia segnata da una separazione difficile, conclusa nel modo più tragico, quella che nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio, ha scosso profondamente ... fanpage.it

Dramma nel Vibonese: marito e moglie trovati morti, ipotesi omicidio-suicidio (NOMI)L'uomo avrebbe ucciso la consorte per poi togliersi la vita. La donna era tornata dalla Toscana per completare il trasloco dopo la separazione ... zoom24.it

Tgr Rai FVG. . Il femminicidio-suicidio di Pertegada. Disposta l'autopsia sui corpi dei due coniugi. Tutti i particolari https://tinyurl.com/ykddr5r2 - facebook.com facebook