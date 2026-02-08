Umbertide celebra San Valentino | successo per la mostra mercato tra artigianato e prodotti locali

Umbertide ha vissuto una giornata di festa con la quinta edizione della Mostra Mercato di San Valentino. La città si è riempita di bancarelle di artigianato e prodotti locali, attirando molti visitatori. La manifestazione, ormai tradizione, si conferma un momento importante per il commercio e la comunità di Alto Tevere.

Umbertide si è animata oggi, domenica 8 febbraio 2026, con la quinta edizione della Mostra Mercato di San Valentino, un evento che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale e un’occasione di attrattiva per il territorio dell’Alto Tevere. L’appuntamento, che si è svolto lungo viale Unità d’Italia, ha visto una partecipazione significativa di espositori e visitatori, nonostante il cielo nuvoloso e le temperature miti, con una brezza leggera da sud a 3.4 nodi. L’organizzazione, curata dall’associazione L’Arte e la Terra in collaborazione con il Comune, ha trasformato la principale arteria cittadina in un vivace centro di scambio e socializzazione, offrendo una variegata gamma di prodotti e un’atmosfera festosa che ha anticipato la ricorrenza degli innamorati.🔗 Leggi su Ameve.eu

