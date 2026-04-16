Andrea Costantini morto nella cella frigorifera chiesta proroga per risultati autopsia | Corpo compromesso

È stata richiesta una proroga per i risultati dell’autopsia sul corpo di un uomo trovato senza vita in una cella frigorifera a Termoli. La richiesta riguarda il tempo necessario per completare gli esami e ottenere le analisi definitive. La morte dell’uomo ha suscitato attenzione e si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle circostanze che l’hanno determinata. La procura ha avviato le indagini e ha disposto l’autopsia.

Chiesta una proroga per il deposito dei risultati dell’autopsia su Andrea Costantini, trovato morto in una cella frigorifera a Termoli. L'avvocato della famiglia: "Esami complessi su cadavere in decomposizione, servono anche altre analisi".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Andrea Costantini morto nella cella frigorifera a Termoli, la famiglia: “Incongruenze nel biglietto d’addio”Continua la battaglia legale della famiglia di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto nella cella frigorifera di un supermercato di Termoli dove... Morto nella cella frigorifera a Termoli, l’autopsia non scioglie i dubbi: “Necessari altri accertamenti”L'autopsia non chiarisce le circostanze e la dinamica del decesso di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto nella cella frigorifera del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Andrea Costantini morto nella cella frigorifera a Termoli, la famiglia: Incongruenze nel biglietto d'addio; Caso Costantini, chiesta una proroga per la consegna dell’esito dell’autopsia; Trovato morto nella cella frigorifera, rinviata la consegna dei risultati dell’autopsia - isNews; Abruzzese morto in cella frigo, chiesta proroga per esito autopsia. Andrea Costantini morto nella cella frigorifera, chiesta proroga per risultati autopsia: Corpo compromessoChiesta una proroga per il deposito dei risultati dell’autopsia su Andrea Costantini, trovato morto in una cella frigorifera a Termoli ... fanpage.it Caso Andrea Costantini, si allungano i tempi per i risultati dell’autopsia. Indagine complessa, ma ora servono altre verificheAllungati i tempi per il caso Costantini: proroga di 30 giorni chiesta dal perito per completare l’esame sul corpo del 38enne ... primonumero.it Caso Costantini, chiesta proroga deposito esiti autopsia - Il professor Cristian D’Ovidio, incaricato dal giudice per le indagini preliminari di Larino, Rosaria Vecchi, di svolgere l’autopsia sul corpo di Andrea Costantini, ha presentato istanza di proroga pe ... ll gi - facebook.com facebook