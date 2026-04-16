Andrea Costantini morto nella cella frigorifera chiesta proroga per risultati autopsia | Corpo compromesso

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata richiesta una proroga per i risultati dell’autopsia sul corpo di un uomo trovato senza vita in una cella frigorifera a Termoli. La richiesta riguarda il tempo necessario per completare gli esami e ottenere le analisi definitive. La morte dell’uomo ha suscitato attenzione e si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle circostanze che l’hanno determinata. La procura ha avviato le indagini e ha disposto l’autopsia.

Chiesta una proroga per il deposito dei risultati dell’autopsia su Andrea Costantini, trovato morto in una cella frigorifera a Termoli. L'avvocato della famiglia: "Esami complessi su cadavere in decomposizione, servono anche altre analisi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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