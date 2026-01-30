Paura in carcere | detenuto tenta di sfregiare agente con una lametta

Un detenuto nel carcere di Marassi ha tentato di ferire un agente con una lametta. L’episodio è avvenuto giovedì 29 gennaio, durante un momento di tensione in cella. Gli agenti sono intervenuti in tempo per bloccare il detenuto e evitare conseguenze più gravi. La scena ha creato scompiglio tra i presenti, e le autorità stanno valutando come gestire al meglio questa escalation di violenza.

Momenti di paura nel carcere di Marassi, dove giovedì 29 gennaio si è consumato un nuovo episodio di violenza, denunciato da Fabio Pagani, segretario del sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria. Aggressione con lametta in carcereSecondo quanto raccolto, un detenuto di nazionalità tunisina di 39. Il detenuto - racconta ancora il sindacalista -, una volta giunto in reparto si è scagliato improvvisamente contro l'agente. È stato bloccato in extremis e portato in isolamento precauzionale.

