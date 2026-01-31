La polizia ha bloccato un maxi carico di droga tra Bergamo e provincia. Durante un blitz, sono stati sequestrati più di 70 chili di hashish tra Mozzo e Curno. Due uomini sono stati arrestati sul posto.

IL BLITZ. La polizia ha sequestrato oltre 70 chili di hashish tra Mozzo e Curno, arrestando due uomini. In casa 78mila euro in contanti. Maxi operazione antidroga della Polizia tra Bergamo e la provincia. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 gennaio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo hanno sequestrato oltre 70 chilogrammi di hashish e arrestato due uomini, un cittadino albanese e uno rumeno, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dal veicolo è sceso un uomo che ha trasferito in fretta alcune grandi buste su un’altra auto, allontanatasi immediatamente dopo L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli predisposto sul territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Maxi sequestro di hashish tra Bergamo e provincia: oltre 70 chili di droga, due arresti

Nella provincia di Monza e della Brianza, la polizia ha sequestrato oltre 200 chili di droga e arrestato due persone all'interno di un'operazione che ha visto anche un inseguimento con incidente.

La polizia di Bergamo ha arrestato due uomini, uno albanese e uno romeno, durante un blitz a Mozzo.

Maxi sequestro di droga: trovati 14 chili tra hashish, marijuana e funghi allucinogeniProsegue senza sosta l'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, che nel quartiere Picanello hann ...

