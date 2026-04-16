Ancora un incidente sulla SS36 a Lecco | caos sul ponte Manzoni

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, si è verificato un incidente sulla SS36 a Lecco, nei pressi del ponte Manzoni. L’incidente ha causato l’interruzione del traffico in direzione nord, con le auto ferme e il flusso veicolare bloccato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre le autorità stanno gestendo la situazione e cercando di ripristinare la circolazione.

Altro schianto sulla strada principale della Lombardia. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, la SS36 è tornata a fare paura all'altezza del ponte Manzoni di Lecco, con un incidente che ha paralizzato il traffico in direzione nord proprio nel punto dove la Statale si stringe tra la.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Giornata nera sulla Statale 36: schianto sul ponte Manzoni, code per LeccoPrima un'auto ribaltata a Desio con sei feriti, poi un nuovo scontro tra più veicoli nel pomeriggio nella galleria del Monte Barro. Incidente sulla SS36, lunghe code a Lecco: traffico in tiltSinistro in direzione sud prima della galleria Monte Barro: i soccorsi sono già sul posto, si transita sulla corsia di destra. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente tra auto e moto sulla Statale 36, soccorsi all'opera e code; Incidente tra auto e moto sulla Statale 36: ferito un motociclista di 70 anni; Ancora un incidente sulla Bisconte-Catarratti, Geraci: Segnaletica non completata, manca la sicurezza; Giorgio De Capitani si è svegliato: la famiglia e gli amici a Lecco tirano un respiro di sollievo. INCIDENTE NEL TUNNEL CHE PORTA ALL’OSPEDALE: CHIUSA LA LECCO-BALLABIOLECCO – Incidente questa mattina sulla Lecco-Ballabio, nella galleria Valsassina poco dopo uscita per Lecco. La strada è stata immediatamente chiusa completamente al traffico con transenne sia in di ... valsassinanews.com Incidente sulla A14: un salentino perde la vita, ferita la moglieTragedia sull’ autostrada A14, nei pressi di San Severo, in provincia di Foggia. Nella mattinata odierna un uomo di 69 anni, originario della Provincia di Lecce, ha perso la vita in seguito ad un ... leccesette.it CiaoComo. . Davide Giudici presidente della Camera penale Como-Lecco si parla di Decreto sicurezza Conducono Viviana Dalla Pria e Lorenzo Canali Ascoltaci in podcast: https://open.spotify.com/show/68kBOSxkRdBAyNE0bELajl Seguiteci su tutti i nostri s facebook