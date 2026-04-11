Sangue in pieno giorno a Sondrio | 30enne colpisce alla gola un uomo con una mannaia di 20 centimetri

A Sondrio, nel corso di un pomeriggio, un uomo di 30 anni ha aggredito un'altra persona con una mannaia di circa 20 centimetri, ferendolo al collo. L’episodio si è verificato in una zona pubblica e ha provocato l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La vittima è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono al momento da verificare. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Sondrio, 11 aprile 2026 – Lo ha colpito al collo con una mannaia dalla lama lunga 20 centimetri e ora si trova in carcere il trentenne nigeriano che nel primo pomeriggio di oggi i carabinieri della Compagnia di Sondrio, insieme al personale della Polizia Locale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio nei confronti di un suo connazionale. Erano passate da poco le 13 in via Maffei, quartiere della Piastra nella zona sud ovest del capoluogo, per motivi in corso di accertamento, i due uomini si sono affrontati prima fisicamente fino a che, appunto, è spuntata la mannaia. L’uomo che la possedeva, dopo aver colpito il connazionale, se ne è poi liberato gettandola in un cestino dei rifiuti poco distante (dove è poi stata trovata e sequestrata) e si è dato alla fuga a piedi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sangue in pieno giorno a Sondrio: 30enne colpisce alla gola un uomo con una mannaia di 20 centimetri Follia ad Eboli: colpisce un'auto in sosta dinanzi alla sua attività con una mannaia, si indagaFollia, ieri pomeriggio, in via Gonzaga ad Eboli: un uomo con una mannaia avrebbe colpito l’auto di una donna parcheggiata dinanzi alla sua attività,... Roma, 85enne colpisce nuora con una mannaia: è graveA Roma, in una via del quartiere Gianicolense, un 85enne ha colpito con una mannaia, in diverse parti del corpo la nuora, 41enne.