A Matierno la prima casa di comunità | cosa è e cosa si può fare

A Matierno è stata inaugurata la prima casa di comunità, trasformando un centro per le vaccinazioni, usato durante l’emergenza Covid, con un intervento di restyling dell’ASL di Salerno. Ora si presenta come un punto di riferimento per i servizi sanitari locali, offrendo supporto e assistenza alla collettività. La struttura rappresenta un esempio di come le strutture esistenti possano essere riqualificate per nuove funzioni.

Quello che durante l’emergenza Covid era un centro per le vaccinazioni, con un piccolo intervento di restyling da parte dell’ASL di Salerno è diventato il primo esempio di casa di Comunità. Si tratta delle nuove strutture di prossimità per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria, che, facilitando l’accesso ai servizi, mirano a ridurre l’affollamento dei pronto soccorso. La struttura di Matierno, che si articola su 770 metri quadri, ed è aperta dal lunedì al sabato, dalla 8.00 alle 20.00, da oggi è pienamente operativa. Al suo interno sono attivi gli ambulatori per i prelievi ematici e per le varie discipline specialistiche: cardiologia,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

