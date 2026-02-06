Maxi sequestro al porto di Gioia Tauro | oltre 3 mila pannelli led contraffatti dalla Cina pronti per il mercato europeo

I funzionari dell’Agenzia delle dogane di Gioia Tauro hanno messo le mani su oltre 3.500 pannelli led falsificati provenienti dalla Cina. I pannelli erano pronti per essere venduti nel mercato europeo. Gli agenti hanno denunciato un importatore cinese, sospettato di aver tentato di immettere in commercio prodotti contraffatti. La scoperta si inserisce nell’operazione di controllo che mira a fermare le frodi e tutelare i consumatori.

I funzionari dell'Adm all’interno dello stesso container hanno scoperto anche merce che non risultavano riportate nella bolletta di importazione. Denunciato importatore cinese I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Gioia Tauro hanno sequestrato 3.540 pannelli Led contraffatti e denunciato un importatore di nazionalità cinese alla procura della Repubblica. La merce, secondo quanto riporta Ansa, proveniente dalla Cina, era destinata al mercato europeo. Durante controlli di routine, i funzionari hanno notato che ogni pannello riportava il logo di un noto marchio del settore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

