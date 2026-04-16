Analisi nuovo servizio di igiene urbana | amministrazione incontra ditta e sindacati

Oggi a Ostuni si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale, la ditta incaricata del servizio di igiene urbana e i rappresentanti sindacali. L’obiettivo dell’appuntamento è stato quello di discutere i dettagli riguardanti il nuovo servizio di raccolta rifiuti. La riunione si è svolta nella sede comunale e ha coinvolto le parti interessate, con l’intento di approfondire vari aspetti legati alla gestione e alle modalità operative.

OSTUNI - Nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, presso il Comune di Ostuni, si è svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale, la ditta Bianco Igiene, affidataria del servizio, e le organizzazioni sindacali provinciali e aziendali, dedicato all’analisi del nuovo servizio di igiene.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Servizio di igiene urbana, ditta da sostituirsi. Brogna: "Prevenire complicazioni future" Albanella, la presentazione del nuovo servizio di igiene urbana in collaborazione con SarimIl Comune di Albanella, in collaborazione con Sarim, avvia una nuova fase nella gestione del servizio di igiene urbana, con l’obiettivo di migliorare... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Un decennio da 346 miliardi: il nuovo ciclo dei liquidity event nelle aziende familiari italiane. L'analisi di Pictet Wealth Management-Politecnico di Milano; Trade Republic supera 1 milione di clienti in Italia e lancia supporto telefonico con persone reali; Recuperare il cammino dopo un ictus: la tecnologia al servizio della cura; I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice appalti. Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnosticaDopo alcuni anni di assenza, il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un ritorno significativo sul territorio, informa una nota. La ... adnkronos.com Saronno Servizi, Tu@: “Nuova fase con il nuovo cda, ora trasparenza e analisi del bilancio 2025” - facebook.com facebook