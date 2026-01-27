Albanella la presentazione del nuovo servizio di igiene urbana in collaborazione con Sarim

Il Comune di Albanella ha presentato un nuovo servizio di igiene urbana realizzato con la collaborazione di Sarim. L’obiettivo è migliorare la raccolta differenziata, rendere più efficiente il servizio e mantenere il decoro nelle strade. La cittadinanza si aspetta un cambiamento visibile e più curato.

Il Comune di Albanella, in collaborazione con Sarim, avvia una nuova fase nella gestione del servizio di igiene urbana, con l'obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata, rendere il servizio più efficiente e rafforzare il decoro urbano. Il nuovo assetto sarà presentato nel.🔗 Leggi su Salernotoday.it

