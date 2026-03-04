Servizio di igiene urbana ditta da sostituirsi Brogna | Prevenire complicazioni future

Il presidente della commissione speciale ha convocato di recente una riunione urgente per discutere della sostituzione del servizio di igiene urbana affidato a una ditta. Durante l'incontro, è stato affrontato il tema della necessità di prevenire complicazioni future legate alla gestione del servizio. La riunione ha coinvolto i membri della commissione e ha avuto come obiettivo principale l’individuazione di eventuali criticità.

Sulla CZeta S.p.a Il presidente della commissione speciale: "La situazione va monitorata" Il presidente della commissione speciale “di controllo e garanzia, con funzioni inerenti anche alla trasparenza degli atti amministrativi” Fernando Brogna ha convocato nei giorni scorsi una riunione urgente. All’ordine del giorno, oltre la necessità di predisporre tutti gli atti per partecipare al bando relativo alla concessione di fondi spettanti a quei comuni che ricadono nella “Terra dei fuochi”, anche la sostituzione del socio esecutore CZeta S.p.A. per il servizio di igiene urbana nel Comune di Capua. La discussione ha riguardato il passaggio di cantiere e la necessità di acquisire la documentazione sull'elenco degli operatori e sui relativi livelli contrattuali assegnati. 🔗 Leggi su Casertanews.it Capua, Brogna: “L’ente vigili per prevenire complicazioni future nel servizio di igiene urbana”Il presidente della commissione speciale “di controllo e garanzia, con funzioni inerenti anche alla trasparenza degli atti amministrativi” Fernando... Nuovo gestore per il servizio di igiene urbana a Francavilla: cosa cambia e tutto quello che c'è da sapereRivoluzione igiene urbana a Francavilla al Mare dove, a partire dal 1° marzo, il servizio sarà gestito dal nuovo operatore Rieco spa, individuato a... Altri aggiornamenti su Servizio di igiene urbana ditta da.... Temi più discussi: Prorogato il servizio di igiene urbana; Mercoledì 4 marzo i servizi di igiene urbana potranno subire variazioni; Nuovo gestore per il servizio di igiene urbana a Francavilla: cosa cambia e tutto quello che c'è da sapere; Francavilla al Mare: dal 1° marzo al via il nuovo servizio di Igiene Urbana con Rieco Spa. Aversa – Igiene urbana, Caterino attacca sindaco e assessore: Città in stato indecorosoAversa (Caserta) – Il confronto sull’igiene urbana diventa terreno di scontro politico dopo il consiglio comunale aperto dedicato al servizio rifiuti. A ... pupia.tv Possibili Variazioni nei Servizi di Igiene Urbana il 4 Marzo a causa dell’Assemblea Sindacale USBScopri come l'Assemblea sindacale USB del 4 marzo potrebbe influenzare i servizi di igiene urbana e la raccolta rifiuti nella tua città. Preparati, senza drammatizzare, per eventuali cambiamenti. milano.cityrumors.it TeleRama. . A Palazzo dei Celestini l'apertura di un tavolo di concertazione tra Provincia e Comune per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico che consentirebbe un'abbattimento del traffico veicolare e dell'inquinamento atmosferico. facebook "Piso" nella piaga: recuperi e duelli vinti al servizio di #Gasperini. E la duttilità aiuta Con la #Juventus una partita eccezionale di #Pisilli: 1º per duelli e intercetti. L'allenatore lo elogia: «È stato strepitoso» @sergiocarloni_ #ASRoma x.com