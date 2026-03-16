A Milano e Torino si preparano per il grande evento del 2026, con un percorso che si concentra sull’arrivo in salita a Superga, un punto decisivo della gara. I ciclisti si allenano intensamente in vista della prima grande classica della stagione, la Milano-Sanremo, in programma sabato 21. La settimana si presenta come uno dei momenti più importanti dell’anno per il mondo del ciclismo professionistico.

Inizia una delle settimane più attese dell’anno. I corridori scaldano i motori in vista della prima grande classica della stagione, la Milano-Sanremo di sabato 21, e per farlo si cimentano con una delle gare storiche del calendario internazionale. Si corre mercoledì 18 marzo la Milano-Torino, competizione inserita nella Coppa Italia delle Regioni. La celebre corsa in linea, giunta all’edizione numero 106, prende il via da Rho e si conclude a Superga dopo aver percorso 174 chilometri. Lo scorso anno il messicano Isaac Del Toro si è aggiudicato il successo imponendosi in volata davanti al britannico Ben Tulett. Terzo posto per il norvegese Tobias Johannessen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano-Torino 2026: il percorso ai raggi X. Decisivo l’arrivo in salita a Superga

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