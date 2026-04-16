Nella quinta puntata del Serale di Amici 25, Vanessa Incontrada e Luca Laurenti saranno ospiti. La conduttrice e il showman parteciperanno a vari momenti durante la trasmissione, che includeranno sia aspetti divertenti che più coinvolgenti. La presenza dei due artisti arricchirà la puntata con interventi e partecipazioni che si inseriscono nel programma di questa edizione.

Vanessa Incontrada e Luca Laurenti saranno gli ospiti della nuova puntata del Serale di Amici 25. La conduttrice e lo showman saranno protagonisti dunque di diversi momenti divertenti, ma anche appassionanti durante la trasmissione. Gli ospiti del quinto Serale di Amici 25. La quarta puntata di Amici 25 si è conclusa con l’eliminazione di Caterina Lumina che è arrivata al ballottaggio con Alex e Alessio. La cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha salutato il programma e Maria De Filippi, rinunciando al sogno di vincere. Nel frattempo la De Filippi starebbe già preparando la nuova puntata del Serale. Il quinto appuntamento con Amici 25 avrà fra gli ospiti Luca Laurenti, co-conduttore di Avanti un altro con Paolo Bonolis, e Vanessa Incontrada.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, Vanessa Incontrada e Luca Laurenti ospiti della quinta puntata del Serale

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