Amianto resta chiusa la scuola di Broni | 500 studenti ancora in Dad

Il Liceo Golgi di Broni, in provincia di Pavia, rimane chiuso dal 15 aprile su disposizione dell’Ats pavese. Gli studenti frequentano la didattica a distanza dal mese di marzo, dopo le verifiche sulle condizioni dell'edificio. La decisione di mantenere la scuola chiusa riguarda la presenza di amianto nell’edificio, che ha portato alla sospensione delle attività in presenza. Attualmente, circa 500 studenti seguono le lezioni online.

Resta chiuso il Liceo Golgi di Broni (Pavia). Lo ha disposto l'Ats pavese il 15 aprile. Gli studenti sono in didattica a distanza fin da marzo. Il 23 di quel mese, circa 500 studenti sono stati coinvolti in un episodio di dispersione di polveri durante le lezioni, a seguito di lavori eseguiti su.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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