Il Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna rappresenta uno dei percorsi più affascinanti e autentici per esplorare l’isola. Questo itinerario unisce storia, natura e tradizioni locali, promuovendo un turismo sostenibile e lento. Riconosciuto recentemente con il Global Choice Award di Komoot, il cammino offre un’esperienza rigenerante per mente e corpo, confermando la Sardegna come meta ideale per chi cerca un contatto profondo con il territorio.

Il percorso sardo valorizza storia mineraria, natura e tradizioni locali, rilanciando il turismo sostenibile La Sardegna continua a sorprendere e a conquistare il mondo del turismo lento e outdoor con il Cammino Minerario di Santa Barbara, recentemente insignito del prestigioso Global Choice Award di Komoot, la più grande piattaforma mondiale dedicata alle attività all’aria aperta con oltre 50 milioni di utenti. Un cammino in Sardegna – (lopinionista.it) Questo riconoscimento, assegnato per la prima volta a un cammino, conferma la straordinaria qualità e unicità di un itinerario che, più di 500 chilometri e 30 tappe, attraversa il cuore minerario dell’isola tra Sulcis Iglesiente, Arburese e Guspinese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Altro che Santiago: in Sardegna c’è il cammino più bello del mondo. Rigenera mente e corpo

Il tuffo della Befana, la sfida al gelo che rigenera corpo e menteIl 6 gennaio, oltre alle tradizionali calze della Befana, molti italiani partecipano al “Cimento Invernale”, una sfida al freddo che coinvolge chi desidera rigenerare corpo e mente.

Il brand di lusso mostra il futuro del wellness: una capsula della longevità che rigenera mente e corpo in una volta solaIl brand di lusso presenta una soluzione innovativa nel settore del wellness: una capsula della longevità che promuove la rigenerazione di mente e corpo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Belén Rodriguez in viaggio con Santiago per stare vicino a Stefano De Martino dopo la morte del padre; Perché il cammino di Santiago è speciale, il viaggio di Giulia: Ti fa riscoprire lentezza e voglia di fermarti; Real Madrid, tutto di nuovo facile; Il valore dantesco di Zalone e dei cammini del mondo.

Santiago Zandonà, il genio 12enne della matematica approda in finale al concorso internazionale organizzato dall'Università BocconiALBIGNASEGO - «Finisci di fare i compiti» è una di quelle frasi che in casa Zandonà non si sente mai dire, quanto meno all’indirizzo di Santiago. La matematica risulta tutt’altro che indigesta al ... ilgazzettino.it

Santiago Castro in versione Lautaro Martinez: il Bologna si sta dimenticando di ZirkzeeSantiago Castro non si ferma più. Il suo terzo gol consecutivo, dopo quelli contro Como e Monza e di nuovo contro una formazione lombarda, vale un altro punto prezioso nella classifica di un Bologna ... calciomercato.com

Belen e il figlio Santiago: ecco cos'hanno fat.. Altro... - facebook.com facebook

Vi Spoilero che a marzo farò un'altro cammino di Santiago un anno dopo seguitemi se vi va. E poi ad aprile ricomincerò il lavoro da zero altrove e bon. #Buonanotte x.com