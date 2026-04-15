Americas Cup | Manfredi guida partono i dragaggi a Bagnoli per lo sviluppo del progetto

A Napoli, i lavori di dragaggio nell’area di Bagnoli sono iniziati a marzo, con il monitoraggio dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il sindaco ha confermato il avvio delle operazioni, che rientrano in un progetto legato allo sviluppo dell’area e alla preparazione per le attività legate alla Coppa America. I test di campo sono stati effettuati finora sotto osservazione e senza comunicazioni di problemi o ritardi.

"> Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha recentemente confermato che i test di campo prova per il dragaggio dell’area di Bagnoli sono iniziati a marzo, sotto l’attento monitoraggio dell’Arpac. Questo passo segna un’importante svolta nel processo di riqualificazione dell’area, la cui trasformazione è ora una priorità per la città. Rilancio di Bagnoli: Verso un Futuro Internazionale. Durante la Cabina di Regia tenutasi a Palazzo Chigi, il sindaco Manfredi ha ulteriormente dettaglio lo stato d’avanzamento dei lavori nell’area Coroglio, sottolineando l’ambizioso obiettivo di avere pienamente operativi i team velici in preparazione per eventi internazionali nel 2026.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Americas Cup: Manfredi guida, partono i dragaggi a Bagnoli per lo sviluppo del progetto. Leggi anche: Bagnoli, ambiente e sviluppo: Manfredi chiude il convegno promosso dal Sabato delle Idee Leggi anche: America's Cup a Bagnoli, cittadini bloccano i camion: "Manfredi, ferma i lavori"