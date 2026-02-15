Rigenerazione urbana al via la seconda edizione del master dedicato alla ricostruzione post-sisma
L'Università per stranieri di Perugia ha avviato la seconda edizione del master in
Il percorso formativo, organizzato dall'Università per stranieri di Perugia, si svolgerà a Norcia da febbraio a ottobre. Tutti i dettagli Il master nasce con l'obiettivo di costruire un percorso dedicato alla creazione di progetti per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma. Il percorso formativo, della durata complessiva di 1500 ore (60 CFU), si svolgerà a Norcia da febbraio a ottobre 2026. Il programma combina lezioni frontali in aula che si svolgeranno dal giovedì al sabato, attività didattiche sul campo, esercitazioni pratiche, progetti collaborativi e numerose iniziative extracurriculari, tra cui seminari, convegni e visite guidate.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Palazzo Chiavelli e Ridotto del Teatro Gentile: approvato il progetto di fattibilità per la ricostruzione post sisma
La Giunta comunale di Fabriano ha approvato definitivamente il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ricostruzione post sisma di Palazzo Chiavelli e del Ridotto del Teatro Gentile, danni causati dal recente terremoto.
Ricostruzione post sisma. Arrivano misure concrete. Regione: "Grande risultato"
L’ufficio speciale ricostruzione Umbria ha annunciato nuove misure concrete per la ricostruzione post sisma 2016, come previsto dalle ultime bozze di ordinanze del Commissario straordinario Guido Castelli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
