Amat sindacati sul piede di guerra su trasporto pubblico e zone blu | Azienda immobile blocca lo sviluppo

I sindacati hanno dichiarato di essere pronti a mobilitarsi contro l'operato dell'azienda di trasporto pubblico, evidenziando che questa si mostra ferma e impedisce lo sviluppo dei servizi. In un comunicato congiunto, hanno richiesto un immediato confronto e criticato l’immobilismo dell’azienda, definendola un ostacolo alle esigenze dei cittadini. La questione riguarda anche le zone a pagamento e le modalità di gestione delle aree di sosta.

Chiedono subito un confronto e dicono "basta all'immobilismo". In un comunicato congiunto, i sindacati annunciano di essere pronti alla mobilitazione contro la gestione dell'Amat. E tra le altre cose esprimono la loro preoccupazione sull'ipotesi di esternalizzazione del controllo delle zone blu.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Casillo incontra i sindacati: “Puntiamo sul trasporto pubblico”Quando la spada di Damocle è stata affidata al politico più vesuviano degli eletti in Consiglio regionale della Campania, l’esasperazione, la... Strisce blu nelle zone di confine, Amat posiziona cartelli aggiuntivi per evitare confusione con i parcheggi ApcoaL'Amat potenzia la segnaletica delle strisce blu, i parcheggi a pagamento con tariffa oraria, nelle zone al confine con gli stalli dati in... Una raccolta di contenuti Lupiae Servizi, sit-in e assemblea dei lavoratori: sindacati sul piede di guerraI lavoratori della Lupiae Servizi manifesteranno domani a Lecce con un sit-in per chiedere chiarezza sul piano industriale e garanzie sui contratti. I sindacati denunciano il silenzio dell'azienda e s ... lecceprima.it Rai Toscana, sindacati sul piede di guerra: Vogliono trasferirci a Peretola, sbagliato rinunciare alla sede storicaFirenze, 4 febbraio 2026 – La decisione della Rai di valutare la vendita della sede della Toscana (con trasferimento di redazione e tecnici a Peretola) preoccupa le organizzazioni sindacali. Il Cdr ... lanazione.it