Altavilla Irpina Riesame da rifare | la Cassazione riapre il caso Marino
La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento relativo a Roberto Marino, un uomo di 51 anni proveniente da Altavilla Irpina, che dovrà quindi tornare davanti al Tribunale del Riesame per un nuovo esame della sua posizione. La decisione ha riportato il caso in una fase processuale diversa rispetto a quella precedente.
Altavilla Irpina – L’iter giudiziario di Roberto Marino, cinquantunenne originario di Altavilla Irpina, torna davanti al Tribunale del Riesame. Marino è ritenuto il presunto capo di un’associazione dedita al traffico di cocaina che, partendo da Napoli, riforniva le piazze di spaccio del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
