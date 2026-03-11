Al Teatro Sardone di Altavilla Irpina la commedia Il Pidocchio
Al Teatro “Sardone” di Altavilla Irpina si tiene la commedia “Il Pidocchio”. L’evento fa parte del programma organizzato dall’Associazione “Artesia”, con la direzione artistica del Maestro Rino Villani e il patrocinio del Comune. La rappresentazione è prevista per domenica 15 marzo alle ore 19.
Nell'ambito del ricco cartellone proposto dall'Associazione "Artesia", con la Direzione artistica del Maestro Rino Villani e il patrocinio del Comune di Altavilla Irpina, al Teatro "Alfredo Sardone", domenica 15 marzo, alle ore 19.00, la Compagnia " O' Spassatiempo" rappresenterà la commedia "Il.
