Le piogge abbondanti nel Wisconsin hanno causato allagamenti su diverse strade mercoledì, portando alla chiusura di alcuni tratti autostradali. Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati nelle auto a causa delle inondazioni improvvise, mentre le autorità hanno mobilitato i mezzi di soccorso per gestire la situazione e mettere in sicurezza i passaggi più colpiti. Le condizioni meteo hanno creato disagi significativi sulla rete stradale della regione.

Le piogge record nel Wisconsin hanno allagato le strade mercoledì, intrappolando gli automobilisti e costringendo i funzionari a chiudere tratti di un’autostrada. L’ufficio dello sceriffo della contea di Milwaukee ha esortato le persone a non guidare nel sud-est del Wisconsin. Il governatore Tony Evers ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che le tempeste hanno portato forti venti, grandine e forti piogge. Sono stati confermati almeno tre tornado e si prevedono condizioni meteorologiche più severe. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alluvioni in Wisconsin: automobilisti intrappolati in autostrada

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