Incidente in autostrada | vettura ribaltata dopo scontro tra automobilisti code chilometriche in A1

Un incidente sull'autostrada A1 ha coinvolto due veicoli, portando a un ribaltamento e alla formazione di code chilometriche. L’incidente si è verificato a causa di uno scontro tra automobilisti, causando rallentamenti lungo il tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre si consiglia di percorrere percorsi alternativi o di pianificare eventuali ritardi.

Il sinistro a poche centinaia di metri dallo svincolo Valmontone, in direzione Roma. Sul posto l'eliambulanza che ha portato un ferito al policlinico Tor Vergata Scontro tra automobilisti sull'autostrada A1 con una delle vetture che ha terminato la propria corsa ribaltata. Ferito uno dei conducenti è stato soccorso con l'eliambulanza e trasportato al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata. Al fine di consentire l'atterraggio del mezzo di soccorso il tratto di autostrada del Sole dove è avvenuto lo scontro è stato temporaneamente chiuso al traffico, con la formazione di code chilometriche sia in direzione della Capitale che verso Napoli.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su incidente autostrada Incidente a Roma: scontro tra automobilisti, vettura ribaltata dopo la carambola. Grave un 53enne Domenica sera a Roma, nella zona di Piana del Sole a Ponte Galeria, si è verificato un grave incidente tra tre vetture. Incidente in autostrada: carambola fra due auto e un furgone, code chilometriche verso Roma La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. SPAVENTOSO INCIDENTE IN AUTOSTRADA: AUTOBUS SI RIBALTA SU UN FIANCO. CI SONO 4 MORTI E FERITI Ultime notizie su incidente autostrada Argomenti discussi: Incidente sulla A25, la dinamica: vettura tampona auto della polizia che travolge un agente in strada, diversi feriti [FOTO]; Schianto in autostrada con auto ribaltata: cinque feriti (due gravi); Incidente sull’autostrada Messina-Catania, auto si ribalta all’altezza di Alì; Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a San Giorgio Canavese: auto esce di strada e si ribalta nel fosso. Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a San Giorgio Canavese: auto esce di strada e si ribalta nel fossoUn incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco in direzione della Valle, all'altezza dello svincolo di San Giorgio Canavese. U ... torinotoday.it Incidente in autostrada: auto si ribalta in una scarpataTORINO – Un grave spavento si è verificato lungo l’ autostrada A5 Torino-Aosta, nel tratto compreso tra i caselli di San Giorgio Canavese e Ivrea. Un automobilista, per cause ancora in fase di accerta ... lagendanews.com Incidente stradale mortale: disastro in autostrada. Soccorsi disperati, cosa è successo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.